Le sommet des affaires ASEAN-Cambodge a débuté à Phnom Penh le 28 septembre. (Photo : phnompenhpost.com)

Phnom Penh, 29 septembre (VNA) – Le Sommet des affaires ASEAN-Cambodge a débuté le 28 septembre à Phnom Penh sous l’égide de la Chambre européenne (EuroCham) au Cambodge et de ses partenaires.L'événement, de deux jours, comprend un événement de réseautage haut de gamme rassemblant des dirigeants du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam pour promouvoir l'intégration économique dans la région et dans le reste du monde.Martin Brisson, directeur exécutif d'EuroCham Cambodge, a déclaré que le but était de promouvoir le Cambodge en tant que destination alternative d'investissement auprès des entreprises européennes.Lors du sommet, EuroCham Cambodge publiera son Livre blanc 2024, une liste complète de recommandations politiques couvrant 12 secteurs, ainsi que son Enquête sur la confiance des entreprises 2023, une enquête détaillée auprès des chefs d'entreprise du Cambodge.Le président d'EuroCham, Tassilo Brinzer, a présenté le Livre blanc au vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth.Ensuite, des discours d'ouverture ont été prononcés sur les objectifs et la stratégie d'investissement du Cambodge et sur les mises à jour de l'UE sur la politique commerciale et d'investissement avec le Cambodge.Le ministre cambodgien du Commerce, Cham Nimul, a également fait une présentation des progrès socioéconomiques de l'ASEAN, la stratégie européenne Global Gateway et les moyens de développer des partenariats stratégiques entre l'ASEAN et l'Europe. - VNA