Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 octobre, sur Twitter, le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a déclaré que lors du 39e Sommet de l’ASEAN, la Malaisie avait affirmé son ferme engagement à ratifier l'Accord de Partenariat régional global (RCEP) en 2021. Le RCEP contribuera à accélérer la reprise régionale, a-t-il souligné.

Le même jour, sur Twitter, le ministre malais du Commerce international et de l'Industrie (MITI), Azmin Ali, a souligné que la ratification du RCEP permettrait aux entreprises malaisiennes d’accéder à un vaste marché couvrant 15 pays et contribuant jusqu'à un tiers du PIB mondial.

Le RCEP est le plus grand accord de libre-échange au monde avec un marché qui représente près d'un tiers de la population mondiale, soit environ 2,2 milliards de personnes. Les dix pays membres de l'ASEAN, ainsi que la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont signé en novembre 2020. Pour que l'accord entre en vigueur, il doit être ratifié par au moins neuf pays (dont au moins six membres de l'ASEAN et trois non membres).

Les pays membres du RCEP ont tous exprimé leur détermination à ratifier cet accord avant la fin de cette année afin qu'il puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier 2022 comme prévu. -VNA