Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha prend la parole lors de l’ouverture du Sommet d’affaires et d’investissement de l’ASEAN 2019 (ABIS – ASEAN Business and Investment Summit). Photo: www.asean2019.go.th



Bangkok (VNA) - Le Sommet d’affaires et d’investissement de l’ASEAN 2019 (ABIS – ASEAN Business and Investment Summit) a commencé le 2 novembre en Thaïlande, réunissant un millier de représentants des gouvernements des pays de l’ASEAN, de pays partenaires, d’entreprises privées, de sociétés civiles et d’instituts d’études.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a pris la parole lors de l’ouverture de cet événement de deux jours, qui est le plus important du milieu d’affaires de l’Asie du Sud-Est en 2019. L’événement a lieu en marge du 35e Sommet de l’ASEAN et conférences connexes tenus du 2 au 4 novembre en Thaïlande.

Les participants abordent trois questions importantes, à savoir la connectivité et la normalisation des facilités commerciales, les préparatifs pour la 4e révolution industrielle et le développement durable.

Cet événement permet aux gouvernements des pays de l'ASEAN et au secteur privé de présenter des opportunités de coopération commerciale et de comprendre davantage les effets de la 4e révolution industrielle dans plusieurs domaines. - VNA