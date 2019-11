Cérémonie de signature d'un mémorandum sur la coopération au développement ASEAN- République de Corée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, la République de Corée et les dix pays de l’ASEAN vont coopérer pour construire des villes intelligentes et se renseigner des opportunités d’affaires liées à ces villes.

Les deux parties ont convenu de créer un conseil consultatif sur la construction de villes intelligentes lors d’une réunion ministérielle dans le cadre du Sommet commémoratif marquant les 30 ans des relations de dialogue ASEAN-République de Corée, à Busan.

Dans une déclaration, la ministre sud-coréenne du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Hyun-mee, a précisé que les pays de l’ASEAN faisaient des efforts pour édifier des villes intelligentes afin de régler des questions liées à l’urbanisation.

Le taux de l’urbanisation dans les pays de l’ASEAN est passé de 18% pendant les années 1960 à 48% en 2017, ce qui stimule la croissance des besoins en termes d'infrastructures. Lors du Sommet de l’ASEAN et conférences connexes tenus du 13 au 15 novembre 2018 à Singapour, les pays ont convenu de créer le Réseau des villes intelligentes de l’ASEAN, composé de 26 villes.-VNA