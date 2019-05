Photo: Internet

Bangkok, 28 mai (VNA) - La réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN (SOM ASEAN) et ses réunions connexes ont lieu du 28 au 31 mai à Bangkok, en Thaïlande.

La secrétaire permanente du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Mme Busaya Mathelin, présidera ces réunions, à savoir la réunion consultative des hauts officiels de l’ASEAN (JCM), la conférence des hauts officiels de l’ASEAN+3 (SOM ASEAN+3), la conférence des hauts officiels du Sommet d'Asie de l’Est (SOM EAS), la conférence des officiels de haut rang du Forum régional de l'ASEAN ( SOM ARF) et la 7e réunion du Groupe de travail du Conseil de coordination de l'ASEAN sur la demande d'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN.

Les réunions visent à préparer le Sommet de l’ASEAN, la 52e Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM 52) et la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de ses partenaires (PMC), qui devraient se tenir à Bangkok, respectivement les 23 et 24 juin, et du 31 juillet au 3 août.

Les participants doivent discuter de la coopération dans l’édification de la communauté de l’ASEAN, en particulier la promotion du partenariat pour le développement durable.

Ils examinent également les orientations et les mesures à prendre pour renforcer les relations de coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, et échangent leur point de vue sur les questions internationales et régionales importantes.

Cette année, la SOM ASEAN et ses réunions connexes montrent le rôle de la Thaïlande dans la promotion de la paix et de la coopération dans la région, afin de réaliser les objectifs de sécurité, de développement durable et de croissance économique, ainsi que de parvenir à une sécurité sociale durable.

L’ASEAN comprend le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. -VNA