Hanoi, 31 janvier (VNA) - Ces derniers jours, l’épidémie de pneumonie virale s'est compliquée en Chine, le nombre de personnes infectées et décédées de cette maladie a augmenté rapidement.

Photo : VNA

Selon le Département des import-exports du ministère de l'Industrie et du Commerce, la Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam et possède une longue frontière terrestre avec de nombreuses portes frontières internationales, nationales et secondaires. De plus, c'est aussi un lieu de transit et de négociation de grandes quantités de marchandises d'importation et d'exportation entre les deux pays.



Face à la situation susmentionnée, le ministère de l'Industrie et du Commerce a rapidement annoncé la situation aux portes frontalières et a demandé aux entreprises de suivre de près la situation d'exportations de produits agricoles et aquatiques en général et de fruits en particulier à travers les provinces frontières du Nord.



En outre, les entreprises mettent strictement en œuvre des activités d'exportation vers la Chine conformément aux pratiques internationales, améliorent la qualité, mettent en œuvre des réglementations sur le certificat d’origine, la déclaration de la zone de plantation et les établissements d'emballage, ainsi que les exigences pertinentes pour satisfaire aux normes avec le pays importateur.



Particulièrement, le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé aux entreprises de transformation d'augmenter les achats de fruits frais dans les provinces pour la transformation en produits ... .



Les entreprises de logistique possédant un entrepôt frigorifique également doivent aider les entreprises agricoles à réserver des zones d'entreposage frigorifique à des prix préférentiels pour aider les entreprises agricoles à préserver les produits agricoles et aquatiques pendant la recherche de nouveaux contrats.



Le Département des importations et des exportations recommande que, si l'épidémie de pneumonie virale se prolonge, les échanges commerciaux aux portes frontalières entre le Vietnam et la Chine soient limités, et le flux de marchandises à travers la frontière sera affecté.



Par conséquent, les entreprises, notamment celles agroalimentaires, doivent anticiper les situations pour trouver des solutions pour changer le mode de livraison, et réorienter les exportations ou la consommation domestique. - VNA