Thua Thien-Hue (VNA) - L’organisation Orbis au Vietnam en coopération avec l’hôpital central de Hue, l’hôpital d’ophtalmologie de Hue a organisé la conférence pour faire le bilan du projet de développement des services de soin ophtalmologique des enfants du Centre le 10 décembre dans la ville centrale de Hue.

D’un investissement de près de 1,1 million de dollars, ce projet parrainé par l'ONG Orbis International a été réalisé dans quatre provinces du Centre de Thien-Hue, Ha Tinh, Quang Binh et Quang Tri de 2014 au 2019.

Son objectif est de faire diminuer le taux de cécité chez les enfants du Centre via l’intensification de l’accès aux services de soin ophtalmologique pour des enfants à l’hôpital d’ophtalmologie de Hue, de gestion des maladies liées à la rétine chez les bébés prématurés.

Grâce à ce projet, au cours de 2015 au 2018, près de 64.000 enfants ont bénéficié des soins, et des traitements ophtalmologiques et près de 1.600 cas d’opération en la matière. En plus, le réseau de soin ophtalmologique enfantin a été établi pour accroître l’accès aux soins en la matière aux habitants du Centre. De même, grâce à ce projet, l’hôpital central de Hue a bénéficié des assistances nécessaires pour devenir le 3e centre médical du pays capable à donner des soins, dispenser des traitement et former une ressource humaine compétente dans les services de gestion des maladies liées à la rétine chez les bébés prématurés pour le Centre.

Au Vietnam, le taux de cécité chez les enfants est de 0,79%, soit à la 4e place en Asie. En particulier, ce taux dans le Centre est le plus élevé par rapport aux autres régions du pays.-VNA