La ville de Soc Trang. CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Grâce à ses ressources, Soc Trang est prête à remplir toutes les conditions pour être assimilée à une zone urbaine de grade 2, contribuant activement aux tâches de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationale.

La ville de Soc Trang est le centre économique, politique, culturel, social, de défense et de sécurité de la province. Elle permet le développement commercial et les échanges de services entre les districts de la province et les autres provinces du pays. La ville compte 10 quartiers, 60 communes et 138 000 habitants. En 2007, la ville de Soc Trang a été reconnue comme une ville relevant directement de la province. Après 14 ans de construction et de croissance, la ville de Soc Trang se développe constamment, suivant le rythme de développement de la province et du pays.



Après plus de 5 ans de mise en œuvre de la résolution du congrès provincial du parti et de la résolution du congrès du parti de la ville visant à se concentrer sur l'urbanisme, la gestion et le développement, contribuant à la construction de la ville de Soc Trang, répondant aux critères d'une ville de grade II, le comité municipal, les sections et les comités du Parti de 10 quartiers ont mis en œuvre de manière active et synchrone des solutions pour la construction, l'embellissement et le développement urbains. Depuis lors, la planification, la gestion et le développement urbain de la ville de Soc Trang ont obtenu de nombreux résultats importants et son apparence urbaine a considérablement changé.



La planification et la mise en œuvre de projets pour assurer le progrès sont typiques : plan directeur sur la construction de la ville de Soc Trang jusqu'en 2035 avec une vision jusqu'en 2050. Les règlements sur la gestion de la planification, de l'architecture, du paysage urbain et du programme de développement urbain de la ville de Soc Trang jusqu'en 2030 ont été approuvés par le Comité populaire provincial et sont en cours de mise en œuvre. Afin de ne pas perturber la planification, dans le passé, la ville a renforcé la gestion de la planification, rectifié et strictement traité les cas de violations sur la construction et sur les terrains.



Les infrastructures urbaines sont progressivement mises en œuvre de manière synchrone selon la devise "L'État et le peuple travaillent ensemble" (travaux publics, projets de logements, systèmes de circulation, d'approvisionnement en eau, de drainage, d'éclairage, les arbres, la collecte et le traitement des déchets solides).



À ce jour, la ville a construit, rénové et modernisé 56 routes et 100% des rues principales sont éclairées. À ce sujet, approuvée par la province, la ville a remplacé son système d'éclairage public par des lumières LED, qui sont non seulement esthétiques mais également sûres, économisent de l'électricité et réduisent la pollution de l'environnement. En particulier, l'amélioration et l'agrandissement des ruelles de la ville ont eu de nombreux effets positifs en limitant les inondations et la pollution pendant la saison des pluies, ce qui est très apprécié par la population.



Investir dans les travaux d'infrastructures



Tô Ngoc Hiên, chef du département de gestion urbaine de la ville de Soc Trang, a déclaré : "En plus de se concentrer sur la modernisation des infrastructures et l'embellissement de la zone urbaine pour qu'elle devienne plus spacieuse, verte, propre et belle, Soc Trang développe de nouvelles tâches, perfectionne petit à petit les critères des centres urbains de grade II. Elle profite du soutien des provinces et des villes pour se concentrer sur l'investissement dans la modernisation du développement urbain pour développer les infrastructures, le traitement du système de drainage des eaux et le système complet de sécurité routière".



Nguyên Van Quân, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti, Secrétaire du Comité municipal du Parti, Président du Comité populaire de la ville de Soc Trang a déclaré : "Jusqu'à présent, la ville a essentiellement rempli les critères d'une mise en œuvre efficace du résultat du développement urbain de la ville. Le comité du parti de la ville a également identifié trois tâches clés, parmi lesquelles : concentrer toutes les ressources sur la construction d'infrastructures socioéconomiques, améliorer la qualité de la planification, la gestion de l'urbanisme et l'environnement selon les critères d'une ville de grade II, vers une ville intelligente".



La commission municipale a également émis 2 résolutions thématiques sur la gestion urbaine et la gestion et la protection de l'environnement avec des solutions spécifiques pour une mise en œuvre efficace.



Avec le travail qui a été fait, la ville de Soc Trang continue de valoriser ses atouts existants, continue d'investir dans les travaux d'infrastructures urbaines et s'efforce de remplir progressivement les critères d'une zone urbaine de premier ordre pour 2022.-CVN/VNA