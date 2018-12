Photo d'illustration : dantri.com.vn

Hanoï (VNA) - Le premier lot de deux tonnes de caïmites (ou «pommes de lait») de la coopérative agricole Trinh Phu, dans la province de Soc Trang (Sud), vient d’être emballé et sera exporté aux Etats-Unis par voie aérienne.



Ce lot fait partie d’un contrat concernant 200 tonnes de caïmites, signé par la société Vina T&T et cette coopérative.



Vina T&T a conclu un contrat de fourniture de caïmites pour un partenaire américain. La livraison sera effectuée de décembre 2018 à mars 2019.



Soc Trang compte actuellement plus de 1.500 hectares de caïmitiers.-CPV/VNA