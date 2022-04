Soc Trang (VNA) - Un réseau 5G et un centre d’opérations intelligent (CIO) ont été inaugurés dimanche 24 avril dans la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong.

Des officiels de la province de Soc Trang et du groupe Viettel lancent le 24 avril le réseau 5G et le centre d’opérations intelligent. Photo : VNA

Hô Thi Câm Dào, vice-présidente permanente du comité provincial du Parti, a déclaré que malgré de nombreuses difficultés, Soc Trang a pris des mesures pour mettre en place une administration électronique.Il s’attend à ce que d’ici 2030, la province ait fondamentalement et complètement réformé les activités de gestion et de gouvernance afin que l’administration locale puisse fonctionner de manière plus efficace et plus transparente.L’objectif consiste aussi à développer l’économie locale sur la base de la science, de la technologie et de ressources humaines de haute qualité, et à créer de nouvelles valeurs pour augmenter la productivité du travail et générer une nouvelle dynamique de croissance, a-t-elle ajouté.Viettel a achevé la construction du réseau 5G en deux mois, faisant de Soc Trang la 17e province du Vietnam et l’une des premières localités du Sud à accéder aux services 5G, selon le directeur du groupe Viettel affilié à Soc Trang, Pham Tri Dung.Le responsable a fait savoir que le lancement officiel des services 5G est la première étape pour universaliser le réseau sur place et également une étape importante pour Viettel pour accélérer la construction d’infrastructures numériques dans la province.Le même jour, la ville de Soc Trang de la province de Soc Trang a ouvert son CIO, qui a également été développé avec le soutien de Viettel.Le secrétaire du Comité municipal du Parti et président du comité populaire municipal, Nguyên Van Quân, a déclaré que le CIO est l’une des principales installations du développement socio-économique de la ville de Soc Trang.Cela aidera la gouvernance et l’exécution des tâches à être plus transparentes et efficaces, et plus rapides, contribuant ainsi à la construction de villes intelligentes locales et à la transformation numérique. – VNA