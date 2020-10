Hanoi (VNA) - Le 14e Congrès de l’organisation du Parti pour la province de Soc Trang, mandat 2020-2025, s'est ouvert le 14 octobre avec 346 délégués officiels, représentant les plus de 45.000 membres de cette organisation du Parti.

Lam Van Man a été élu secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang pour 2020-2025. Photo: tuoitre

Prenant la parole lors de ce congrès , Pham Minh Chinh, membre du Politburo et chef de la Commission centrale d'organisation du Parti communiste du Vietnam a salué les efforts et les réalisations acquises par l’organisation du Parti, les autorités et la population de la province de Soc Trang au cours du dernier mandat.Cependant, Soc Trang est encore une province pauvre. Ses infrastructures de base au service de développement socio-économique sont peu développées, en particulier le trafic interrégional, les infrastructures dans des zones peuplées par les citoyens d’ethnie Khmer.Raison pour laquelle Soc Trang doit accorder la priorité à ses atouts, à savoir l'agriculture de haute technologie, l'énergie propre, les ports maritimes, le tourisme…; mobiliser des ressources pour les infrastructures de base au service de développement socio-économique et pour améliorer les conditions de vie de ses habitants, a demandé le dirigeant.