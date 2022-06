Soc Trang (VNA) – La province de Soc Trang (delta du Mékong) et le Canada ont cultivé un partenariat fructueux ces 22 dernières années, avec la fourniture par le gouvernement canadien de plus de 22 millions de dollars canadiens (17 millions de dollars) à Soc Trang pour divers projets qui ont contribué au développement socio-économique local, a-t-on appris mardi 14 juin d’une cérémonie à Soc Trang.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, lors de la cérémonie à Soc Trang, le 14 juin. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a souligné que Soc Trang est un partenaire de confiance du Canada dans la réalisation des engagements du pays à promouvoir la prospérité et la croissance ainsi qu’à soutenir les personnes les plus démunies et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles.

Soc Trang est l’une des premières localités du Vietnam à recevoir l’aide du Canada, a-t-il indiqué, notant que les projets financés par le Canada ont aidé la province à développer des modèles économiques collectifs efficaces, dont la coopérative de nouveau style Evergrowth qui a généré des revenus stables pour près de 2.000 éleveurs laitiers, ainsi que plusieurs projets visant à développer les infrastructures et à améliorer la qualité des cultures et du bétail.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue un projet de développement des petites et moyennes entreprises (PME), qui a été mis en œuvre dans 11 districts et ville de Soc Trang de juin 2011 à décembre 2021 pour un coût total de 10,2 millions de dollars canadiens, dont 9,2 millions financés par le gouvernement canadien.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Lâm Hoàng Nghiêp, a déclaré qu’en plus de soutenir le développement de la production et du commerce, le projet a contribué à favoriser la connexion entre les petits exploitants agricoles, les entreprises et le marché, à former une chaîne d’approvisionnement durable et à harmoniser les intérêts des producteurs et d’autres acteurs de la chaîne. Le succès de la chaîne de valeur du riz ST en est un exemple, a-t-il souligné.

Lors de la cérémonie, les collectifs et les particuliers qui ont contribué à la réussite des projets ont été honorés. – VNA