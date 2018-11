Johannesbourg (VNA) – L'unité d'élite de la police sud-africaine (Hawks) a arrêté six citoyens vietnamiens en raison de détention illégale de produits d'origine animale à des fins dites récréatives et pour violation des règles liées à la protection des espèces animales sauvages désignées comme menacées ou en voie de disparition et devant être protégées.



Ces six Vietnamiens et deux Sud-Africains ont été arrêtés le 25 novembre à Klerksdorp, province du Nord-Ouest. Les Hawks ont découvert dans leurs véhicules des os d'animaux, de peaux de lion et de tigre…



Les suspects vietnamiens, âgés de 33 à 60 ans, ont comparu pour la première fois le 27 novembre devant le tribunal de Klerksdorp dans le cadre d'une procédure pénale.



L'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a déclaré qu'elle conseillait régulièrement aux touristes et citoyens vietnamiens vivant en Afrique du Sud de se conformer aux lois et réglementations locales. Ils ne doivent mener aucune activité susceptible d'affecter les relations entre le Vietnam et l’Afrique du Sud, ainsi que le prestige et l’image du Vietnam.



L'ambassade du Vietnam suit la situation pour fournir à ces six citoyens vietnamiens une protection consulaire. -VNA