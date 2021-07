La délégation vietnamienne participe à la 62e Olympiade internationale de mathématiques. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Six élèves brillants du Vietnam rejoignent la 62e édition des Olympiades internationales de mathématiques (IMO) 2021, qui se déroule virtuellement les 19 et 20 juillet.

Ce sont Phan Huu An, Dinh Vu Tung Lam, Truong Tuan Nghia du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï ; Phan Huynh Tuan Kiet du lycée d'excellence Le Hong Phong de Ho Chi Minh-Ville ; Do Bach Khoa du lycée d'excellence Hanoï – Amsterdam ; et Vu Ngoc Binh du lycée d'excellence de Vinh Phuc dans la province septentrionale de Vinh Phuc.

Le Anh Vinh, chef de la délégation vietnamienne, a déclaré que l'équipe avait suivi une formation spéciale de plus de 100 sessions en ligne continues.

Auparavant, le ministre de l'Éducation et de la Formation avait décidé de créer un conseil d'examen en ligne pour l'IMO 2021. Le conseil vise à aider le ministre à choisir les questions de l'examen à la demande du comité d'organisation de l'IMO, à organiser la traduction des questions de la langue anglaise en vietnamienne et à préparer les installations pour l'examen en ligne.

La 62e IMO est organisée par la Russie. Au Vietnam, l'événement a lieu à l'Université des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï et au lycée d'excellence Le Hong Phong à Ho Chi Minh-Ville. -VNA