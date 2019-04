Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong à Hanoï, à l’occasion du Forum économique mondial sur l’ASEAN 2018. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Durant son séjour en Chine pour participer au 2e Forum de “la Ceinture et la Route” (BRF), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 26 avril à Pékin son homologue singapourien Lee Hsien Loong.



Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction devant la coopération vietnamo-singapourienne dans l’économie, le commerce et l’investissement. Singapour est actuellement le 3e plus grand investisseur étranger au Vietnam. De son côté, le Vietnam recense plus de 100 projets à Singapour, d’un montant total de près de 300 millions de dollars.



Le Premie rministre Nguyen Xuan Phuc a émis le souhait d’augmenter le commerce bilatéral qui atteint chaque année environ 8 milliards de dollars. Le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré apprécier les potentiels et les avantages du Vietnam, notamment ses jeunes travailleurs, avant de souligner le rôle pilier du secteur des sciences et technologies, de l’innovation et de la créativité, pour la coopération bilatérale.



Les deux dirigeants ont convenu de lancer rapidement la construction de la zone industrielle Vietnam-Singapour à Quang Tri, du 2e parc informatique à Da Nang et du Centre national d’innovation du Vietnam. Ils ont également décidé de coopérer et partager des expériences dans l’administration électronique.



La partie singapourienne a promis d’encourager ses entreprises à investir dans les secteurs des infrastructures, de l’édification des villes intelligentes, de la gestion et de l’exploitation des ports maritimes au Vietnam.



Nguyen Xuan Phuc et Lee Hsien Loong ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Concernant la Mer Orientale, ils ont émis le souhait que les parties concernées promeuvent l’application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et l’élaboration d’un Code de conduite (COC) efficace et juridiquement contraignant pour cette zone maritime. -VNA