Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Dang Hoang An a eu une séance de travail le 29 avril à Hanoï avec Jaya Ratnam, ambassadeur de Singapour au Vietnam.

Les deux parties ont reconnu le développement des relations de coopération entre le Vietnam et Singapour ces dernières années dans l'industrie et l'énergie. Elles ont convenu de la nécessité d'établir une plateforme de coopération durable dans l'énergie pour répondre conjointement au changement climatique et se développer durablement, conformément aux engagements pris lors de la conférence COP 26 (26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).

La partie singapourienne a exprimé son intérêt à promouvoir les activités de coopération avec le Vietnam dans le l'énergie propre et des énergies renouvelables.

Dang Hoang An a hautement apprécié la proposition de Singapour visant à promouvoir la coopération énergétique entre les deux pays.

Enfin, les deux parties ont convenu de poursuivre le maintien du mécanisme d'échange afin de donner les propositions concrètes et de promouvoir la coopération dans l'énergie entre le Vietnam et Singapour. - VNA