Singapour (VNA) - Les investissements Fintech à Singapour ont atteint un sommet en trois ans de 4,1 milliards de dollars sur 250 transactions, selon le KPMG Pulse of Fintech H2'22.

Photo : KPMG

La valeur totale des transactions de 2022 ici a connu une augmentation de 22 %, contre 3,4 milliards de dollars en 2021, et une hausse de 75 % par rapport à la valeur totale des transactions de 2020 de 2,3 milliards de dollars.

Le chiffre de 2022 est également le deuxième investissement fintech le plus élevé réalisé par Singapour au cours de la dernière décennie, après que les investissements aient culminé à 5,62 milliards de dollars en 2019 juste avant la pandémie de COVID-19.

La performance positive de Singapour en 2022 s'inscrit dans un contexte de baisse des investissements mondiaux dans les technologies financières, qui ont chuté à 164,1 milliards de dollars.

Les trois principaux domaines d'investissement dans les technologies financières dans l'État insulaire étaient la crypto / blockchain, suivis des paiements et enfin de la technologie de la richesse.



Cependant, bien qu'il s'agisse de l'un des segments les plus financés, le financement de la crypto et de la blockchain à Singapour a diminué de 21 %, passant de 1,5 milliard de dollars en 2021 à 1,2 milliard de dollars en 2022.

Le crash de Terra (Luna) à la mi-2022, la faillite de la société de couverture cryptographique Three Arrows Capital en juillet et la faillite de FTX en novembre ont contribué à cette baisse.

KPMG prévoit que l'investissement dans les entreprises axées sur la cryptographie restera très lent au cours du premier semestre de cette année, les investisseurs améliorant leurs processus de diligence raisonnable et de gouvernance.- VNA