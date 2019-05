Singapour, 19 mai (VNA) - Singapour, la Nouvelle-Zélande et le Chili ont lancé samedi 18 mai des négociations trilatérales sur un accord de partenariat sur l'économie numérique (DEPA), en marge de la réunion des ministres chargés du commerce de l'APEC.

Des gratte-ciels à Singapour. Photo: AFP/VNA

Les négociations sur le DEPA, initiées par Singapour, devraient être achevées dans un an.

Cet accord sera le premier du genre au monde portant sur la coopération économique numérique. Il couvrira la facturation électronique, les paiements électroniques et les identités numériques. Il fixera des normes élevées et constituera une référence pour les règles du commerce international qui profiteront aux entreprises et soutiendra les efforts de numérisation et d’internationalisation des petites et moyennes entreprises.

Dans leurs déclarations, les responsables du commerce de Singapour, de la Nouvelle-Zélande et du Chili ont indiqué que leurs trois pays étaient des économies de petite taille dépendantes de l'environnement extérieur. Par conséquent, ils partagent l'objectif de promouvoir le commerce à l'ère numérique afin que les entreprises et les consommateurs puissent saisir les opportunités et exploiter le potentiel illimité de l'économie numérique.-VNA