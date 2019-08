Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 5 août, lors d'un séminaire économique organisé par l'Université technologique de Nanyang (NTU), le ministre de l'Éducation de Singapour, Ong Ye Kung, a appelé les intellectuels de l'île-Etat à redoubler d'efforts pour proposer des solutions permettant au gouvernement de faire face aux défis du développement économique.

Ong Ye Kung a déclaré que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la sortie de l'Union européenne du Royaume-Unis (Brexit), l'évolution rapide des sciences et technologies et les fausses informations... créaient beaucoup de défis pour Singapour dans ses choix politiques en matière de gestion sociale ainsi que de promotion du développement économique.

Les universités, les entreprises et les décideurs politiques doivent donc travailler ensemble avec le gouvernement, pour trouver des solutions permettant de résoudre les problèmes qui se posent, en particulier dans la création d'emplois lois, l’augmentation de la compétitivité de l'économie singapourienne, la lutte contre le changement climatique et le vieillissement de la population...

Le ministre singapourien du Commerce et de l' Industrie Chan Chun Sing a souligné le 4 août que les citoyens devaient s'efforcer de promouvoir la restructuration économique.

L'économie de Singapour au deuxième trimestre de 2019 n'a connu qu'une croissance de 0,1%, son niveau le plus bas de ces dix dernières années. -VNA