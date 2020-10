Photo: sgsme.sg

Hanoï (VNA) – En septembre, les exportations non pétrolières de Singapour (NODX) ont augmenté de 5,9% sur un an, après une hausse de 7,7% enregistrée le mois précédent, a annoncé le 16 octobre Enterprise Singapore, une agence gouvernementale relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie.

Ce chiffre est inférieur à la hausse de 10,8% prévue par les économistes dans un sondage effectué par Reuters.

Sur une base mensuelle, les exportations nationales de Singapour se sont contractées de 11,3% en septembre après avoir connu une hausse de 10,5% en août, soit la plus forte baisse depuis mars 2019.

Auparavant, le ministère singapourien de l'Industrie et du Commerce a annoncé le 14 octobre que l'économie de Singapour avait montré des signes positifs après l'assouplissement des mesures de "disjoncteur" afin de prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19.

En effet, l'économie du cité-État s'est contractée de 7% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Cette contraction du PIB est considérée comme une amélioration significative par rapport à la chute de 13,3% enregistrée au deuxième trimestre 2020 (par rapport à la même période l'an dernier). -VNA