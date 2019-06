Exportations non pétrolières de Singapour en baisse, en raison des tensions commerciales mondiales et de la chute des exportations de plusieurs produits. Photo: businesstimes.com.sg



Singapour (VNA) – Les exportations non pétrolières de Singapour (NODX) ont connu en mai une chute à deux chiffres pour le troisième mois consécutif, a révélé International Enterprise Singapore (IE).

Les NODX ont enregistré une baisse de 15,9% en mai, après une diminution de 10% en avril et de 11,8% en mars. Les résultats décevants de mai sont la conséquence des reculs enregistrés dans les expéditions de produits électroniques et non électroniques, de 31,4% et 10% respectivement.

Les pièces d'équipement (-92,4%), l'or (-72,4%) et les produits pétrochimiques (-14,7%) ont contribué à la baisse.

Les exportations de Singapour vers la plupart des principaux marchés ont diminué en mai, à l’exception des États-Unis. La Chine, Taïwan et Hong Kong (Chine) ont été les principaux contributeurs du recul.

La croissance de Singapour cette année est prévue à 1,5% à 2,5%, contre 1,5% à 3,5% prévus antérieurement, selon le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie. -VNA