Ouvriers travaillant sur un chantier de construction à Singapour. Photo: AFP / VNA

Singapour (VNA) - Un rapport publié le 7 octobre par le ministère de la Main-d'oeuvre de Singapour (Ministry of Manpower - MOM) a montré que le taux de chômage du cité-État a augmenté de 0,4% en août pour atteindre 4,5%, le niveau le plus élevé en plus d'une décennie.

Bien que les taux de chômage mensuels soient jusqu'à présent généralement restés inférieurs aux sommets des récessions précédentes, ils ont progressivement augmenté, a ajouté le ministère.

Le taux de chômage de Singapour était de 6,2% lors de la période de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, et de 4,9% lors de la crise financière mondiale de septembre 2009, a noté le rapport.

La ministre singapourienne de la Main-d'oeuvre, Josephine Teo, a déclaré qu'à l'heure actuelle, il était difficile de prédire si dans les mois à venir, le taux de chômage augmenterait plus rapidement ou resterait à peu près le même.

D'avril à juin, 8.130 emplois ont été perdus, soit plus du double du chiffre de 3.220 au premier trimestre de cette année.

Le gouvernement singapourien a introduit un nouveau programme baptisé "Incitation à la croissance de l'emploi", qui accorde des subventions salariales de 25% du salaire pour chaque nouveau travailleur local de moins de 40 ans avec un salaire de départ de 5.000 dollars singapouriens et de 50% pour les nouveaux travailleurs locaux âgés de 40 ans et plus.

Pour être éligibles au régime, les entreprises doivent augmenter l'effectif de leur main-d'œuvre locale entre septembre et février prochain, par rapport à août. Ils doivent également augmenter le nombre d'emplois locaux qui paient au moins 1.400 dollars singapouriens de salaire mensuel brut. -VNA