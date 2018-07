Singapour, 20 juillet (VNA) – Après près de deux ans de travaux, Singapour a mis en service mercredi 18 juillet Toll City, la plate-forme logistique de 228 millions de dollars.

Toll City, la plate-forme logistique à 228 millions de dollars, lancée le 18 juillet à Singapour. Photo: Toll Group

Situé à proximité des liaisons routières vers la Malaisie et la région de Jurong en pleine croissance, Toll City devrait améliorer le réseau et le trafic des marchandises en Asie-Pacifique.

Ce hub de plus de 100.000 m² dispose d'innovations qui devraient améliorer son efficacité. Par exemple, son centre logistique dédié aux soins de santé comprend des véhicules aériens sans pilote et des véhicules guidés automatisés qui remplacent les chariots élévateurs pour ranger et transporter les marchandises à l'entrepôt.

Une fois que leurs voies sont cartographiées et programmées, les véhicules peuvent fonctionner pendant la nuit, réduisant ainsi la demande de main-d'œuvre.

Le centre de santé fournit également à ses clients des armoires intelligentes, qui stockent des outils médicaux de grande valeur, conservent des données en temps réel sur les niveaux de stock et demandent automatiquement le réapprovisionnement lorsque les stocks atteignent leur point de commande

Ces systèmes, ainsi que d'autres, augmentent de 40% l'efficacité spatiale du centre et de 30% le rendement de la main-d'œuvre.

Selon le président de Toll Global Logistics, Chris Pearce, l’application des technologies dans cette usine élimine le besoin de main-d'œuvre et permet de s'assurer que les choses se passent plus vite, plus intelligemment et dans de plus petits espaces.

"La nécessité d'une logistique urbaine efficace et opportune ne doit pas être sous-estimée à mesure que nous avançons dans l'avenir", a déclaré le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, Chan Chun Sing, lors de la cérémonie d’inauguration.

"C'est pourquoi à Singapour, nous allons tester par nous-mêmes de nouveaux concepts s'agissant des solutions de logistique urbaine et nous voulons en faire une branche compétitive clé", a-t-il dit. -VNA