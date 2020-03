Hanoi (VNA) - Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des deux premiers mois de 2020, le total du capital d’investissement direct étranger (IDE) nouvellement enregistré au Vietnam a atteint 5 milliards de dollars, soit plus du double par rapport à la même période en 2019.

Le projet d'électricité de GNL Bac Lieu. Photo d'illustration/VietnamBiz

En particulier, le projet d'électricité de GNL Bac Lieu a été enregistré en janvier avec un investissement de 4 milliards de dollars de Singapour, soit presque la totalité du capital d' IDE enregistré. Ce projet a permis à la production et distribution d'électricité de se classer en tête des secteurs attirant le plus d’IDE - près de 76% du total. Et Singapour est devenu le plus grand investisseur au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2020.Ainsi, au cours des deux premiers mois de l’année, parmi les 73 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour est en tête avec environ 4,12 milliards de dollars, représentant près de 63,7% du total, suivi par la Chine (720,4 millions de dollars et 11,1%), la République de Corée ( 425,4 millions de dollars et 6,6%).- CPV/VNA