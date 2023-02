Singapour (VNA) - Le Bureau de l'industrie et de la technologie spatiales de Singapour (OSTIn) et l'Autorité thaïlandaise de développement des technologies géospatiales et géoinformatiques (GISTDA) ont signé le 15 février un protocole d'accord pour promouvoir la coopération spatiale entre les deux pays.

La cérémonie de signature du protocole d'accord a eu lieu en marge d’une conférence mondiale sur les technologies spatiales 2023 qui s'est tenue à Singapour.

Le protocole d'accord s'appuie sur la coopération existante entre l'OSTIn et le GISTDA dans les projets liés à l'espace au sein du sous-Comité sur la technologie et les applications spatiales (SCOSA) de l’ASEAN. Ces projets comprennent le partage d'informations sur les installations d'assemblage, d'intégration et d'essai des satellites.

Dans le cadre de ce protocole, l’OSTIN et le GISTDA échangeront des informations, partageront les meilleures pratiques, formeront conjointement des experts, organiseront des séminaires, des expositions et feront la promotion sur des sujets connexes en faveur des jeunes.

Les deux parties chercheront également les moyens pour contribuer davantage au développement spatial de la région, y compris des projets du SCOSA. -VNA