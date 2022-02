Le partenariat numérique élargirait les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement entre Singapour et l'UE. Photo: https://www.straitstimes.com

Singapour (VNA) - Singapour et l'Union européenne (UE) ont convenu d'accélérer les étapes vers un partenariat numérique en 2022 pour renforcer la coopération dans le domaine numérique et élargir les relations bilatérales.

Cet engagement a été donné dans la Déclaration commune entre Singapour et l'UE publiée à l’issue d’un entretien virtuel entre le ministre chargé des relations commerciales de Singapour, S. Iswaran, et le commissaire européen responsable du marché intérieur Thierry Breton, le 14 février.

La Déclaration commune souligne que le partenariat numérique entre Singapour et l’UE vise à fournir un cadre global pour renforcer la connectivité numérique et l'interopérabilité des marchés numériques et des cadres politiques et faciliter le commerce numérique entre l'UE et Singapour.

En décembre 2021, Singapour et l'UE ont convenu de renforcer le commerce numérique bilatéral en vue de s'orienter vers un partenariat numérique lors de la réunion inaugurale du Comité du commerce dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Singapour (EUSFTA).

La réunion était coprésidée par S Iswaran et le commissaire européen au commerce Valdis Dombrovskis. -VNA