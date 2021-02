Des soldats dans un point de contrôle à Mandalay au Myanmar. Photo : VNA Des soldats dans un point de contrôle à Mandalay au Myanmar. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Affaires étrangères (AE) de Singapour, le pays et l'Indonésie soutiennent fermement la proposition de tenir une réunion informelle au niveau ministérielle des AE de l’ASEAN pour aider le Myanmar à résoudre sa crise politique.

Selon le ministère des AE de Singapour, le ministre Vivian Balakrishnan et son homologue indonésien, en visite dans ce pays, Retno Marsudi, pendant leurs discussions, ont fermement appuyé la proposition d’organiser dès que possible cette réunion concernant le Myanmar.

Dans une déclaration, Vivian Balakrishnam a exhorté les parties prenantes du Myanmar à faire preuve de retenue maximale et à prendre des mesures urgentes pour éliminer les tensions croissantes.

Auparavant, le 17 janvier, le ministre indonésien des AE s'était rendu au Brunei, président tournant de l'ASEAN, et s'était entretenu avec le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah. Le dirigeant du Brunei a également exprimé son soutien de l’organisation immédiat une réunion de l'ASEAN sur le Myanmar.

Le président indonésien Joko Widodo a également suggéré de tenir une réunion spéciale de l'ASEAN lors de discussions avec le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin en visite à Jakarta au début du mois.

Le 1er février, l'armée du Myanmar a arrêté le président du Myanmar Win Myint et le conseiller d'État San Suu Kyi ainsi que de nombreux autres hauts fonctionnaires de la Ligue nationale pour la démocratie et déclaré l’état d’urgence dans un an. - VNA