Singapour, 15 juillet (VNA) - Singapour a accueilli 1,5 million de visiteurs au premier semestre 2022, soit près de 12 fois plus qu'à la même période l'année dernière, a rapporté l’agence du Tourisme de Singapour (STB) le 14 juillet.

Les touristes au Merlion Park, un endroit pittoresque à Singapour. Photo : AFP/VNA

L'agence a prédit qu'à mesure que les voyages mondiaux reprendront, environ quatre à six millions de visiteurs visiteront la nation d'Asie du Sud-Est cette année.

Selon STB, les cinq principaux marchés de visiteurs de Singapour étaient l'Indonésie, l'Inde, la Malaisie, l'Australie et les Philippines, représentant plus de la moitié du nombre total d'arrivées de visiteurs de janvier à juin. Parmi eux, les visiteurs d'Indonésie, d'Inde et de Malaisie en particulier, ont enregistré la plus forte croissance en nombre d'une année sur l'autre.

Les revenus du tourisme de Singapour ont atteint environ 1,3 milliard de dollars singapouriens (plus de 928 millions de dollars) au premier trimestre de l'année, soit plus du double des revenus de la même période l'an dernier.

Le directeur général de STB, Keith Tan, a déclaré que la croissance encourageante susmentionnée des arrivées de touristes et des revenus signale une forte reprise de la demande touristique à Singapour.

Il a exprimé la conviction que même si la pandémie n'est certainement pas encore terminée, les vastes programmes et événements de Singapour, ainsi que les offres touristiques nouvelles et actualisées, continueront d'attirer des visiteurs pour le reste de 2022 et au-delà.- VNA