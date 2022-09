Un personnel médical prélève des échantillons pour les tests COVID-19 à Singapour. Photo : AFP/VNA

Singapour, 19 septembre (VNA) - Singapour a dépensé 72,3 milliards de SGD (51,3 milliards de dollars) pour lutter contre la pandémie de COVID-19 au cours des deux derniers exercices, a déclaré le deuxième ministre des Finances de Singapour, Indranee Rajah, lors d'une récente réunion du parlement du pays.Sur cette somme, 13,4 milliards de SGD sont allés aux mesures de santé publique. 50,6 milliards de SGD supplémentaires ont été utilisés pour aider les travailleurs et les entreprises, tandis que 8,3 milliards de SGD ont été affectés à l'aide aux ménages et à l'aide sociale.Le montant était inférieur aux 100 milliards de SGD que le gouvernement avait précédemment engagés, a déclaré Indranee Rajah.Elle a attribué la baisse des dépenses au fait que le gouvernement avait initialement réservé des capitaux d'emprunt au cours de l'exercice 2020 en prévision d'un marché du crédit tendu, mais cela n'était pas nécessaire, ajoutant que la sous-utilisation des dépenses de santé publique était également une raison.Le ministère des Finances a entamé un examen des contrôles et des vérifications des achats et des dépenses liés à la pandémie depuis le début de cette année, a déclaré Indranee Rajah.Tirant les leçons de l'expérience du COVID-19 et du rapport du Bureau du vérificateur général, le ministère des Finances examine les directives sur les achats, la gestion des contrats et les paiements pour s'assurer que ses mesures de contrôle sont appropriées pour les futures urgences, a-t-elle déclaré.- VNA