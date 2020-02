Singapour, la ville la plus agréable à vivre en Asie classée par ECA International. Photo: Internet

Singapour (VNA) - Singapour est demeuré la ville la plus agréable à vivre pour les expatriés en Asie pour la 15e année consécutive, selon une enquête récemment menée par ECA International (Employment Conditions Abroad), une organisation spécialisée dans la mobilité internationale.

Le directeur régional d'ECA International pour l'Asie, Lee Quane, a déclaré que Singapour continuerait à maintenir cette position pendant longtemps.

La ville australienne de Brisbane a conservé sa deuxième place sur la liste, tandis que Sydney d’Australie, et Nagoya, Osaka et Tokyo du Japon, se sont classés au troisième rang.

Le classement de Hong Kong (Chine) a baissé de 52 places. Cette ville chinoise est désormais au 93e rang en raison des tensions socio-politiques persistantes.

Les villes thaïlandaises et vietnamiennes ont toutes vu des améliorations significatives de leur classement cette année. Le Vietnam a investi dans des infrastructures, ce qui améliore les conditions de vie des locaux et des expatriés dans le pays, tandis que les récentes élections pacifiques en Thaïlande montraient que la situation politique dans ses villes s'était améliorée, a indiqué Lee Quane.

Réalisée annuellement, cette enquête évalue environ 490 villes du monde entier sur la base de différents critères tels que environnement et climat, services médicaux, logement et services publics, la sécurité personnelle et l'accessibilité aux réseaux sociaux. -VNA