Singapour continue de rechercher l'énergie propre. Photo d'illustration: Internet

Singapour (VNA) - Le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Tan See Leng, a déclaré que la demande d'électricité de Singapour en 2020 diminuera de 2% à 4% en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19.

Cependant, cette demande augmentera à nouveau avec la reprise économique.

Le vice-ministre Tan See Leng a affirmé que Singapour continuerait d'exploiter quatre commutateurs d'énergie pour diversifier l'approvisionnement énergétique du pays, à savoir le gaz naturel, l'énergie solaire, les réseaux électriques régionaux et les nouvelles alternatives à faible émission de carbone, pour s'orienter vers un avenir énergétique propre et efficace.

M. Tan See Leng a également déclaré que les discussions sur la proposition du groupe Sun Cable de fournir de l'énergie du Nord de l'Australie à Singapour sont toujours en cours.

Actuellement, l'électricité produite à partir de la combustion de gaz naturel représente environ 95% de l'électricité totale produite à Singapour et devrait continuer à être la principale source d'énergie à moyen terme, même si trois autres sources d'énergie sont en cours de développement. -VNA