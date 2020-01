Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu un débat ouvert sous la présidence du Vietnam consacré à la situation au Moyen-Orient, appelant à l’apaisement des tensions et au respect du droit international.

La 18e réunion du Conseil d’administration de l’Institut de l’ASEAN pour la paix et la réconciliation s’est tenue à Jakarta, en Indonésie, la première au cours de l’Année de la présidence vietnamienne.

Egat vient de signer un contrat avec B.Grimm Power et Energy China pour développer le plus grand projet hydroélectrique photovoltaïque hybride et flottant au monde.