Parc éolien à Ninh Thuân. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Dans le cadre de la Semaine internationale de l'énergie de Singapour (SIEW) 2023, l'Autorité du marché de l'énergie (EMA) de Singapour a accordé vendredi 26 octobre une autorisation conditionnelle à la société Sembcorp Utilities (SCU) de Singapour pour importer 1,2 gigawatt (GW) d'électricité principalement produite par l'énergie éolienne offshore en provenance du Vietnam.

La cérémonie pour marquer cet événement a eu lieu, en présence du ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng, du ministre vietnamien de l’Information et des Communications, Nguyên Manh Hung, ainsi que d’autres personnalités.

L’importation d’électricité au Vietnam, impliquant la société Sembcorp Utilities (SCU) de Singapour et PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC - Compagnie des services techniques de PetroVietnam), comprend la pose de câble électrique sous-marin s’étendant sur environ 1.000 kilomètres entre les deux pays.

Il s’agit d’une étape très importante dans les relations de coopération énergétique entre le Vietnam et Singapour, a déclaré Nguyên Manh Hung.

Il a également souligné l'importance du projet alors que le Vietnam et Singapour célèbrent les 50 ans de l'établissement de relations diplomatiques et les 10 ans de partenariat stratégique.

Cet événement n'est que la première étape d'un itinéraire pluriannuel entre le Vietnam et Singapour, a déclaré, de son côté, le ministre Tan See Leng.

Les deux pays devront continuer à travailler en étroite collaboration pour faire de ce projet une réalité et une marque pour l'amitié et la coopération entre les deux parties, a-t-il souligné.

Lors d'une visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à Singapour en février 2023, PTSC et Sembcorp ont signé un accord de coopération en matière d'investissement pour l'exportation d'énergie vers Singapour à partir des énergies renouvelables offshore au Vietnam.

En conséquence, les deux parties coopéreront pour investir dans un parc éolien offshore au Vietnam d'une capacité initiale d'environ 2,3 GW et exporteront de l'électricité directement vers Singapour via un câble sous-marin.



En août dernier, le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement a attribué la décision d'approbation de la surveillance, de l'enquête et de l'évaluation des ressources marines à PTSC, un membre du Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN). Dans le même temps, le partenaire de PTSC, Sembcorp Utilities, a reçu une lettre d'intention pour approuver ce projet par le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie.



PTSC est autorisé à mener ces activités au large des eaux de la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud). -VNA