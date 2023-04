Singapour, 14 avril (VNA) - Singrow, une entreprise d'agro-génomique basée à Singapour, a développé un projet de recherche pour promouvoir les variétés de fraises cultivées dans les zones à climat tropical. L'entreprise a également promu des partenariats avec des fermes franchisées en Malaisie et en Thaïlande pour faire des progrès significatifs dans ses plans d'expansion mondiale.

Le plan permettra à l'entreprise d'augmenter la production de fraises d'au moins 100 fois et en vertu des accords d'intérêt, une partie de la production sera exclusivement expédiée à Singapour. Cela permettra à la cité-État de disposer tout au long de l'année d'un approvisionnement en fruits de haute qualité et spécifiques à la saison à des prix comparables à ceux traditionnellement cultivés dans le monde.Singrow a déclaré qu'actuellement, les prix, la qualité et les tailles de ses fraises sont comparables à ceux du Japon ou de la République de Corée, dont le prix se situe entre 25 et 50 SGD (18 et 36 dollars) par paquet de 9 à 12 fraises de haute qualité.Avec le projet de reproduire le modèle agricole dans d'autres pays, Singrow espère réduire le prix des fraises à environ 12-15 SGD par paquet. De plus, l'entreprise pourra cultiver des fraises sans utiliser de pesticides ni d'engrais.Le PDG de Singrow, le Dr Bao Shengjie, a exprimé sa conviction que le plan contribuera à rendre Singapour plus autosuffisante sur le plan alimentaire. Il a reconnu qu'avec seulement 1% des terres de Singapour réservées à l'agriculture et des ressources limitées, le secteur agricole du pays doit rechercher de nouvelles façons de stimuler la production alimentaire.Le secrétaire d'État singapourien au Commerce et à l'Industrie, Alvin Tan, a affirmé que le gouvernement continuera à soutenir les entreprises agro-technologiques comme Singrow dans le financement et l'expansion des affaires. En 2021, Singapour a lancé le Fonds de transformation des grappes agroalimentaires de 60 millions de dollars pour aider les agriculteurs à appliquer la technologie à la production alimentaire locale.Le fonds est géré par la Singapore Food Authority, sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, dans le but d'aider les entreprises agro-technologiques à accroître la productivité et la capacité de production dans les petites zones agricoles.Le secrétaire a souligné la nécessité de développer l'industrie agro-technologique en tant que moteur de croissance clé avec le soutien du gouvernement.- VNA