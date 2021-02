Photo : AFP/VNA

Singapour, 17 février (VNA) - Le vice-Premier ministre singapourien et ministre des Finances Heng Swee Keat a annoncé le 16 février le plan budgétaire de 107 milliards de dollars singapouriens (80,8 milliards d’USD) de son pays cette année pour apporter une aide immédiate aux secteurs en difficulté et investir à long terme dans le avenir du pays.

Le gouvernement singapourien dépensera 700 millions de dollars singapouriens pour les subventions salariales dans le cadre du programme de soutien à l'emploi (JSS), qui sera prolongé jusqu'à six mois pour aider les entreprises qui sont gravement touchées par la pandémie de COVID-19 à retenir les travailleurs, a-t-il déclaré.

Les subventions qui vont de 10% à 30% couvriront les salaires versés d'avril à septembre aux entreprises des secteurs les plus touchés par la crise: l'aviation, l'aérospatiale et le tourisme. Pour les entreprises d'autres secteurs qui ont été durement touchés, y compris les services alimentaires, la vente au détail, la marine et l'offshore, ainsi que les arts et les divertissements, l'extension sera d'avril à juin.

Plus de 25 milliards de dollars singapouriens ont été accordés à ce jour au programme JSS, apportant une assistance à plus de 150.000 propriétaires d'entreprise au cours des 17 derniers mois, a-t-il ajouté. - VNA