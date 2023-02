Hanoï, 15 février (VNA) – Le ministre singapourien des Finances, Lawrence Wong, a présenté la proposition budgétaire 2023 au Parlement le 14 février, soulignant des déficits plus étroits de 0,3 % du PIB en 2022 et de 0,1 % du PIB en 2023 alors même que la cité-État aide les ménages vulnérables à faire face à la hausse des coûts.



Le ministre a déclaré que Singapour augmenterait son fonds d'aide sociale pour les familles à faible revenu de 300 millions de SGD (226,2 millions de dollars) et son "Medifund" pour les factures médicales de 1,5 milliard de SGD. Un programme de soutien destiné à compenser la récente hausse d'un point de pourcentage de la taxe sur les ventes sera également renforcé, passant de 6,6 milliards de dollars singapouriens (SGD) à 9,6 milliards de SGD.



Alors que le taux de fécondité de Singapour baisse et que sa société vieillit, le gouvernement prévoit de faire davantage pour aider les parents à assumer les coûts liés à l'éducation des enfants.

Les mères qui travaillent bénéficieront d'un dégrèvement fiscal de 8.000 SGD pour un premier enfant et de 10.000 SGD pour un deuxième enfant. Un cadeau en espèces "bonus bébé" augmentera de 3.000 SGD.



Les subventions au logement pour les premiers acheteurs de petits appartements publics en revente seront augmentées de 30.000 SGD.



Singapour investira 25 milliards de SGD entre 2021 et 2025 pour la recherche, l'innovation et les entreprises.



Pour l'ensemble de 2022, l'inflation sous-jacente s'est établie en moyenne à 4,1 %, supérieure aux 0,9 % enregistrés en 2021. Parallèlement, l'inflation globale s'est établie à 6,1 % l'an dernier, contre 2,3 % en 2021. - VNA

