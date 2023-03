Singapour, 17 mars (VNA) - L'Autorité du marché de l'énergie (EMA) de Singapour a annoncé le 16 mars qu'elle avait accordé une autorisation conditionnelle au conglomérat local Keppel Energy pour importer un gigawatt (GW) d'électricité du Cambodge vers le pays.



L'approbation, la première accordée par l'EMA pour les importations d'électricité à grande échelle, a marqué une étape importante dans l'ambition de Singapour d'importer jusqu'à 4 GW d'électricité à faible émission de carbone d'ici 2035. L'importation devrait commencer après 2030.



L'électricité issue de l'énergie solaire, hydroélectrique et potentiellement éolienne, soutenue par des systèmes de stockage d'énergie par batterie ou par pompe hydraulique, sera transmise du Cambodge à Singapour via de nouveaux câbles sous-marins de plus de 1 000 km.



Singapour et le Cambodge ont signé un protocole d'accord sur la coopération énergétique en octobre 2022.



Le protocole d'accord et l'approbation conditionnelle sont des étapes importantes vers la vision d'un réseau électrique de l'ASEAN après la mise en œuvre du projet d'intégration électrique Laos-Thaïlande-Malaisie-Singapour (LTMS-PIP) l'année dernière. Dans le cadre de ce projet, Singapour importera jusqu'à 100 mégawatts d'énergie hydroélectrique renouvelable en utilisant les interconnexions existantes, marquant le premier commerce multilatéral d'électricité transfrontalier impliquant quatre pays de l'ASEAN. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source