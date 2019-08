Singapour abaisse sa prévision de croissance. Photo: France24



Singapour (VNA) – Singapour a abaissé mardi sa prévision de croissance pour 2019, en raison des conséquences des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sur une économie singapourienne très dépendante de l'export.



Le gouvernement singapour attend désormais une croissance du Produit intérieur brut (PIB) entre 0% et 1% pour cette année, contre une précédente prévision d’entre 1,5% et 2%.



Dans un communiqué, le ministère singapourien du Commerce a déclaré que la croissance du PIB sur les principaux marchés de Singapour au second semestre 2019 devrait ralentir ou maintenir le rythme du premier semestre.



Ce ministère a indiqué plusieurs risques économiques croissants, dont le conflit commercial entre la République de Corée et le Japon, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de la croissance chinoise et le Brexit.



Selon les statistiques, la croissance du PIB de Singapour au deuxième trimestre 2019 a diminué de 3,3% par rapport au trimestre précédent. Par rapport à la même période de l’année dernière, le PIB de Singapour a augmenté de 0,1%, soit le taux le plus faible en 10 ans.



Singapour a été durement touché par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduisant les investissements commerciaux et les bénéfices des entreprises.



Les analystes de Credit Suisse prévoient que Singapour entrerait dans une récession technique au troisième trimestre, au cours de laquelle le PIB reculerait pendant deux trimestres consécutifs.



Dans un discours prononcé la semaine dernière, le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, a annoncé que le gouvernement était prêt à stimuler l'économie. -VNA