Singapour, 25 mars (VNA) - L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré le 23 mars que le prototype du projet Nexus de la Banque des règlements internationaux (BRI) s'est connecté avec succès aux systèmes de paiement d'Europe, de Malaisie et de Singapour.

Le siège de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). (Photo : AFP/VNA)

Pour améliorer les paiements transfrontaliers, le BIS Innovation Hub Singapore Centre a développé le concept Nexus d'un réseau multilatéral unique en son genre connectant plusieurs systèmes de paiement instantané (IPS) nationaux.Le prototype Nexus a connecté avec succès l'IPS de test de l'Eurosystème, de la Malaisie et de Singapour, permettant d'envoyer des paiements entre les trois en utilisant uniquement des numéros de téléphone mobile.Dans la phase suivante, la BRI et les banques centrales d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande travailleront conjointement à la connexion de leur IPS national via Nexus.Pour la prochaine phase du projet - conformément à leur protocole d'accord de novembre 2022 sur la coopération dans la connectivité des paiements régionaux - Bank Indonesia, BNM, Bangko Sentral ng Pilipinas, MAS et la Banque de Thaïlande tireront parti des expériences de la phase I et de la phase II de le projet visant à connecter les IPS de leurs pays et à faciliter les transactions transfrontalières sur une population combinée d'environ 500 millions de personnes.Sopnendu Mohanty, directeur des technologies financières de MAS, a déclaré que le succès du prototype Nexus est une percée qui démontre les capacités techniques des systèmes multilatéraux de paiement instantané.Selon lui, la prochaine phase d'expérimentations par les cinq banques centrales de l'ASEAN sera cruciale pour jeter les bases d'une future mise en œuvre à grande échelle.Prototype Nexus est conçu pour répondre aux différences entre les systèmes de paiement nationaux. Dans le cadre du plan Nexus, les pays participants n'auront besoin d'adopter les protocoles Nexus qu'une seule fois pour avoir accès au réseau de paiements transfrontaliers plus large.- VNA