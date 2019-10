Le marché automobile devrait établir un nouveau record de ventes cette année. Les membres de VAMA et TC Motors ont vendu en moyenne près de 32.000 voitures par mois lors de ces neuf derniers mois.

Les productions des secteurs de l'aquaculture et de la pêche de la province de Vinh Phuc ont atteint plus de 16.500 tonnes les neuf premiers mois de cette année, en hausse de près de 5%en un an.