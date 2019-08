Photo: internet



Hanoï (VNA) - Après une chute successive au cours des premiers mois de l'année, les exportations de crevettes vietnamiennes ont atteint 334 millions de dollars en juillet, soit une hausse de 13,4% en glissement annuel, selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Entre janvier et juillet, la valeur des exportations de crevettes a connu une baisse de 8% en un an, pour s'établir à 1,77 milliard de dollars. Cependant, en juillet, les exportations de crevettes à destination des États-Unis, de la Chine et de l'Australie ont connu une hausse respective de 37%, 48% et 56%.

Actuellement, la Chine est en train de resserrer la gestion du commerce frontalier et de renforcer le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, Ainsi, les exportations de crevettes vers la Chine via les postes frontaliers ne sont plus autorisées.

Toutefois, depuis juin, les exportations des crevettes à pattes blanches par voie maritime vers la Chine ont augmenté de 1,5 fois par rapport au mois précédent. Selon les prévisions, cette tendance apportera des résultats positifs dans les mois prochains. -VNA