Cérémonie de signature. Photo: VnEconomy

Séoul (VNA) - Un accord de couverture sociale entre le Vietnam et la République de Corée a été signé le 12 décembre à Séoul entre le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung et le ministre de la Santé et des Affaires sociales de la République de Corée, Kwon Deok-cheol.

La cérémonie de signature a vu la présence du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Négocié depuis 2015 par les deux gouvernements et couvrant de nombreuses questions majeures, il s'agit du premier accord bilatéral intégral en matière d'assurance sociale du Vietnam.

En vertu de cet accord, les travailleurs vietnamiens seront assurés en permanence pendant toute la durée de leur travail en République de Corée et vice versa.

La signature de l'accord contribuera à promouvoir le partenariat de coopération intégral entre le Vietnam et la République de Corée, en particulier dans le contexte de la croissance du nombre de travailleurs vietnamiens en République de Corée et de travailleurs sud-coréens au Vietnam. -VNA