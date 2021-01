La cérémonie d'ouverture du Centre de formation et de transfert de technologie en automatisation de Siemens tenue le 27 janvier à Cân Tho. Photo : Siemens



Hanoï (VNA) - En 2020-2021, Siemens a équipé sept universités technologiques du Vietnam, notamment l'Université de Cân Tho, en logiciels et matériels, pour une valeur commerciale d'environ 20 milliards de dôngs.



Le lancement officiel du Centre de formation et de transfert de technologie en automatisation de Siemens et la cérémonie de remise du programme de parrainage de Siemens à l’université de Cân Tho ont eu lieu mercredi 27 janvier dans la ville de Cân Tho (Sud). Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Siemens à soutenir davantage la formation en ingénierie au Vietnam.



Ce partenariat comprend une subvention pour du matériel et des logiciels d'une valeur commerciale totale d'environ 3,5 milliards de dôngs. Ce matériel Siemens équipera un centre de formation numérique et de transfert de technologie à l'Université de Cân Tho, qui aidera l'université à remplir son rôle de centre de recherche moteur pour la région du delta du Mékong. Les étudiants auront ainsi la chance de travailler avec du matériel de pointe, leur permettant ainsi d'acquérir des connaissances et des compétences de tout premier ordre pour leur future carrière.



Ce partenariat a également été proposé à six autres grandes universités à travers le Vietnam, notamment l'Université polytechnique de Hanoï, l'Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de technologie et d'éducation de Hô Chi Minh-Ville, l'Université de Trà Vinh et l’Université de technologie et d'éducation de Vinh Long. La valeur commerciale totale de ce projet de parrainage de Siemens Vietnam Digital Industries est d'environ 20 milliards de dôngs.



Créer de meilleures conditions de formation pour les étudiants



Les logiciels les plus avancés de Siemens, tel que TIA Portal, et du matériel, tel que SIMATIC Controller, permettront à ces universités d’améliorer leurs formations, mais aussi de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises. Les experts locaux de Siemens fourniront un soutien continu aux enseignants et formateurs afin qu'ils puissent rester informés des dernières technologies créées par la marque et les appliquer en classe.



"Il s'agit du centre de formation en automatisation sponsorisé par Siemens avec l'équipement le plus moderne du Vietnam à ce jour. Le parrainage de Siemens offre de grandes opportunités aux étudiants et professeurs de l'Université de Cân Tho ainsi qu'aux partenaires de Siemens dans la région du delta du Mékong d'accéder, d'exploiter et d'appliquer une technologie de pointe. En particulier, cela contribuera certainement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation dans notre université", a déclaré le professeur Hà Thanh Toàn, recteur de l'Université de Cân Tho.



Pour sa part, le Dr Pham Thai Lai, président et chef de la direction de Siemens ASEAN et du Vietnam a déclaré : "Reconnu comme l’une des sociétés de logiciels industriels les plus innovantes et les plus importantes au monde, Siemens attirera et retiendra non seulement les talents, mais se sent également responsable vis-à-vis de la formation au Vietnam en proposant d’utiliser son expérience et ses technologies de pointe. On pense donc que ce projet de parrainage apportera des changements importants dans la formation des futures générations d'ingénieurs et de scientifiques vietnamiens. Avec de nombreuses autres initiatives de coopération et de parrainage passées et existantes dans le domaine de l'éducation, il contribuera de manière significative à préparer la main-d'œuvre qualifiée du Vietnam à aider le pays à diriger la transformation numérique et à libérer le potentiel de l'industrie 4.0".



Siemens s'est engagé dans divers canaux de coopération avec des universités et des établissements professionnels vietnamiens dans tout le pays depuis trois décennies. L’entreprise est fermement résolue à aider le Vietnam à répondre à la demande de main-d'œuvre de la nouvelle industrie du numérique.-CVN/VNA

Nguyễn Hồng Ngọc source