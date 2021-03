Le Vietnam est confronté à des opportunités de développement de la production et de l'exportation, mais les industries auxiliaires n'ont pas répondu aux besoins des entreprises dans la nouvelle situation.

L’allemand Aone Deutschland AG et le vietnamien AquaOne Corporation vont coopérer dans la construction de l’usine de traitement des eaux de surface de la rivière Vam Co Dông dans la province de Long An.