Hanoï (VNA) - La Banque commerciale par actions Saigon-Hanoï (SHB) vient de recevoir trois prix internationaux prestigieux décernés par le magazine The Asian Banking and Finance (ABF).

Ces prix sont "COVID Management Initiative of the year 2021" (Initiative de gestion du COVID de l'année 2021) pour la catégorie des services bancaires de gros ; "Corporate Social Responsibility & Green program of the year 2021" (Responsabilité sociale et programme vert de l'entreprise de l'année 2021) et "Banking for Women Initiative of the Year" (Initiative pour les femmes de la Banque de l'année 2021) pour la catégorie des services bancaires de détail.

Ces prix prestigieux reflètent les efforts continus et proactifs de la banque pour s'adapter activement ces dernières années, tout en affirmant une solide assise financière, un fonctionnement sûr, un développement durable et une volonté d'innover, contribuant à créer des valeurs durables pour la communauté.

Fondé en 2008, ABF est l'un des principaux magazines d'Asie. Le système annuel de récompenses bancaires de gros et de détail honoré par ABF sont des récompenses prestigieuses, une reconnaissance des experts bancaires et de la communauté financière envers les banques ayant des performances régionales et nationales exceptionnelles. L'édition de cette année marque la 7e fois consécutive que SHB reçoit plusieurs prix de premier plan, reconnaissant ses efforts en matière de développement commercial et de responsabilité envers la communauté.

Fruit des efforts visant à effectuer une transformation complète, à améliorer son efficacité et à augmenter ses bénéfices, le rapport de performance commerciale de SHB pour le deuxième trimestre 2021 a enregistré de nombreux résultats positifs. Au 30 juin 2021, le total des actifs de SHB atteignait 458.000 milliards de dongs (19,9 milliards de dollars), en hausse de 11 % par rapport au début de l'année, soit 99,5 % du plan fixé par l'Assemblée générale des actionnaires. -VNA