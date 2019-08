Photo: Nikkei



Hanoï (VNA) - Le 1er août, le géant japonais de l'électronique Sharp a annoncé son intention de construire une nouvelle usine au Vietnam.

Le vice-président exécutif de Sharp, Katsuaki Nomura, a déclaré que la construction de la nouvelle usine visait à éviter la longue guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

La nouvelle usine de Sharp, qui sera construite en banlieue de Ho Chi Minh-Ville, devrait être opérationnelle dans l’année fiscale 2020.



Cette nouvelle usine assemblera des écrans à cristaux liquides pour l'automobile destinés à être vendus aux États-Unis et fabriquera des purificateurs d'air destinés à au marché vietnamien. Sharp est en train d'examiner le transfert d'une usine de production d'ordinateurs et pièces détachées à Hangzhou (Chine) vers le Vietnam.



Le même jour, Sharp a annoncé un bénéfice net de 12,5 milliards de yens (115 millions de dollars) au deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 35% en un an. -VNA