Complexe paysager de Tràng An; patrimoine mixte culturel et naturel du monde, enregistré en juin 2014.Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - La province de Ninh Binh (Nord) devrait, cette année, organiser de nombreuses activités et événements pour célébrer le 10e anniversaire de l'inscription du complexe paysager de Tràng An par l'UNESCO au patrimoine mondial culturel et naturel.



Ninh Binh est la première et la seule localité du Vietnam à posséder un "double" titre UNESCO avec son complexe paysager de Tràng An - patrimoine mixte culturel et naturel du monde, enregistré en juin 2014.

D’après le vice-président du Comité populaire provincial, Trân Song Tùng, ce complexe témoigne également de l'histoire humaine, car de nombreux vestiges préhistoriques datant de 5.000 à 30.000 ans avant J.-C. ont été découverts dans les grottes de Bùi et Trông, offrant ainsi des pistes pour mieux comprendre le mode de vie de nos lointains ancêtres.

À Trang An, les grottes sont séparées par des vallées immergées, reflétant magnifiquement les montagnes et les arbres environnants. Les paysages sont à la fois beaux et grandioses. Au total, le site écologique de Tràng An comprend 48 grottes traversées par des cours d'eau et 31 vallées étroites.

Tràng An est toujours considéré comme un "musée géologique en plein air", offrant une étonnante combinaison entre les montagnes calcaires typiques de la plaine et celles du littoral. Les reliefs et les sédiments dans les grottes nous permettent d'en apprendre davantage sur les changements climatiques et les évolutions topographiques qui ont eu lieu dans cette région.

"Nous sommes toujours profondément conscients que le patrimoine de Tràng An n'est pas seulement un trésor de la nature, mais c'est aussi un lieu de convergence et de connexion des valeurs historiques et culturelles et des belles traditions de la nation", souligne-t-il.

Pour célébrer le 10e anniversaire de l'inscription du complexe paysager de Trang An à l'UNESCO, Ninh Binh devrait organiser de nombreuses activités entre janvier et septembre. L'accent sera mis sur la cérémonie du 10e anniversaire de l'enregistrement du complexe paysager de Tràng An par l'UNESCO, qui devrait avoir lieu en avril.

Ces événements visent à honorer les réalisations et les contributions d'organisations et d'individus dans la gestion, la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine, la diffusion de ses valeurs, l'inspiration et l'enthousiasme pour la jeune génération, l'amour pour la patrie.

L’objectif est d’aider des Vietnamiens à mieux comprendre et à être fier de la terre historique de l'ancienne capitale de Hoa Lu, de la position et de l'importance du patrimoine pour le pays, la nation et le monde.

De plus, il est prévu des activités comme l'ancienne fête du Têt traditionnel; la conférence scientifique internationale sur le thème "Promouvoir le rôle et la valeur du patrimoine culturel et naturel mondial du complexe paysager de Tràng An dans la construction de zones urbaines patrimoniales du millénaire et la connexion des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO" ; la Semaine touristique de Ninh Binh "La couleur dorée de Tam Côc - Tràng An" ; le festival national du tourisme culturel et culinaire ; le concours d'écriture sur le thème de la préservation et de la promotion de la valeur du complexe paysager de Tràng An et du développement du tourisme durable ; le concours de composition de chansons et d'œuvres littéraires sur la province de Ninh Binh et le complexe paysager de Tràng An, etc.

Le 25 juin 2014, le complexe paysager de Tràng An a été officiellement inscrit par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial culturel et naturel sur la base de trois critères exceptionnels, notamment : des valeurs culturelles mondiales exceptionnelles ; valeurs esthétiques; des valeurs mondiales exceptionnelles en géologie et géomorphologie. Au moment de son inscription à l'UNESCO, le complexe paysager de Trang An était le 31e patrimoine mixte au monde, le 11e en Asie-Pacifique et le premier patrimoine mixte en Asie du Sud-Est. - CVN/VNA