Binh Dinh (VNA) - A l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Vietnam (22 décembre 1992), le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'ambassade de la République de Corée au Vietnam et le Comité populaire de la province de Binh Dinh ont débuté le 12 mai dans la ville de Quy Nhon (province de Binh Dinh) une série d'événements «Rencontre de la République de Corée – Binh Dinh 2022 ».

Lors du séminaire «Rencontre de la République de Corée – Binh Dinh 2022 : œuvrer ensemble pour le développement », le secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Dinh, Ho Quoc Dung, a souligné que depuis 1996, le district de Yongsan, à Séoul et la ville de Quy Nhon sont jumelés. Depuis cette date, les deux parties se sont mutuellement soutenues dans de nombreux programmes de bien-être social, d'éducation et de formation, de soins de santé, de tourisme, de travail... sans compter de nombreux projets d'aide publique pour le développement (APD), parrainés par le gouvernement sud-coréen, mis en œuvre à Binh Dinh.

Actuellement, il y a 4 projets d'entreprises sud-coréennes, avec un capital social total de près de 100 millions de dollars dans les domaines de l'énergie, de l'habillement à Binh Dinh.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Dinh, Ho Quoc Dung s’est engagé à favoriser au maximum les affaires des investisseurs dans sa localité.

De son côté, Park Noh-wan, ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, a déclaré que pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, l'ambassade de la République de Corée et le ministère vietnamien des Affaires étrangères ont décidé d’organiser la 2e Rencontre de la République de Corée 2022 dans le Centre méridional au lieu d’une seule fois au Nord comme les années précédentes.

Lors de la Rencontre République de Corée-Binh Dinh 2022, l’accent est mis sur les discussions des mesures et des visions pour renforcer de diverses activités de coopération entre les localités qui jouent un rôle central dans le développement du Centre méridional.

Selon le président du Comité populaire provincial, Nguyen Phi Long, Binh Dinh appelle des investissements dans des domaines d'atouts de la République de Corée tels que fabrication de composants électroniques, industrie auxiliaire automobile, infrastructures portuaires, infrastructures des parcs industriels, énergie, tourisme, agriculture high-tech…

A cette occasion, l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) à Ho Chi Minh-Ville a signé un protocole d'accord sur la coopération en matière d'investissement avec le Comité populaire de Binh Dinh. La Chambre de Commerce et d'Industrie de la République de Corée (KOCHAM) a fait de même avec le groupe Becamex IDC.

Dans le cadre de la Rencontre de la République de Corée – Binh Dinh 2022 sont prévus une conférence "Rencontre de la République de Corée 2022 : des ressources convergentes, s'unir pour le développement", l’exposition de produits typiques des provinces et villes du Centre, du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et d'entreprises sud-coréennes, un gala-dîner, un programme d'échange artistique traditionnel entre le Vietnam et la République de Corée, des visites d'établissements touristiques, de zones économiques, de parcs industriels de Binh Dinh. -VNA