Manille, 9 avril (VNA) - La police philippine a signalé que sept personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans un incendie survenu dans la nuit du 8 avril près de la capitale Manille.



Photo d'illustration : AFP/VNA



L'incendie s'est déclaré vers 22h00 (heure locale) le 8 avril dans la commune de Taytay, province de Rizal, à l'est de la capitale, et s'est propagé rapidement dans une zone densément peuplée comptant de nombreuses maisons anciennes.



Selon la source, l'incendie a détruit 40 maisons, laissant au moins 60 foyers sans habitation.



Tous les morts ont été piégés dans leur maison. Il a fallu deux heures aux pompiers pour éteindre le sinistre, qui a également fait au moins un blessée à cause de la chute de débris.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la catastrophe et les responsabilités.- VNA