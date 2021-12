Le groupe sud-coréen BTS. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La chaîne de télévision vietnamienne VTC10 a signé un accord avec sept localités sud-coréennes sur la diffusion de la culture sud-coréenne (Hallyu ou Vague sud-coréenne) au Vietnam et le renforcement des échanges culturels entre les deux des pays.

L'accord a été signé entre la chaîne VTC10 de la Télévision numérique VTC (Vietnam Television Corporation) et sept localités sud-coréennes, dont le comté de Goseong de la province de Gangwon ; les comtés de Damyang et de Boseong de la province du Jeolla du Sud ; la ville de Dangjin dans la province de Chungcheong du Sud ; le comté de Yeongdong et la ville de Jecheon dans la province de Chungcheong du Nord ; et le comté d'Uiryeong de la province de Gyeongsang du Sud.

En vertu de cet accord, les sept villes et comtés s'associeront à VTC10 pour produire du contenu de la Hallyu qui sera diffusé dans le programme « Best in Korea » de la chaîne vietnamienne VTC10.

Auparavant, le district de Yongsan de Séoul avait établi un bureau de représentation dans la ville Quy Nhon, province vietnamienne de Binh Dinh (Centre), pour présenter des spécialités sud-coréennes. -VNA